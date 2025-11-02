Рэперша Doja Cat пришла на гала-вечер в платье с экстремальным разрезом

Рэперша Doja Cat появилась на публике в платье с экстремальным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

30-летняя Doja Cat пришла на 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Рэперша вышла в свет в золотом макси-платье с декольте до пупка и разрезом до бедра, украшенном пайетками. Исполнительница дополнила образ колье и черными туфлями на каблуках. Знаменитости сделали макияж с темными тенями и розовой помадой.

Среди гостей также была Сальма Хайек, Деми Мур, Деми Ловато, Эмма Робертс, Сидни Кроуфорд и Кайя Гербер и другие звезды.

В сентябре Doja Cat съела помаду на красной дорожке церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Она появилась на светском мероприятии с красной помадой в руках. Сначала рэперша накрасила ей губы перед фотографами, а после откусила ее. При этом неизвестно, был ли это съедобный реквизит или настоящая помада.

Исполнительница выбрала для премии разноцветное мини-платье с глубоким декольте, украшенное розовыми стразами. Артистка также надела массивные серьги и кольца. Doja Cat сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой и подобрали парик с объемной укладкой.