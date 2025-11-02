Дочь Веры Брежневой снялась в корсете и мини-платье на Хэллоуин

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман снялась в мини-платье с корсетом. Она опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Соня Киперман показала свой костюм на Хэллоуин. Девушка предстала перед камерой в белом мини-платье, поверх которого надела черный корсет. Дочь Веры Брежневой добавила к образу сетчатые гольфы, лоферы, кольцо и браслеты. Она позировала с распущенными волосами.

© Соцсети

В августе 24-летняя Соня Киперман опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в белом бикини с клубничным принтом, которое дополнила браслетами и солнцезащитными очками. Дочь Веры Брежневой была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

У поп-исполнительницы есть двое детей от разных мужчин: Соня от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Соня признавалась в личном блоге, что очень полюбила Кипермана и даже после развода мамы с ним не стала ее менять.