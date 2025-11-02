Наоми Кэмпбелл вышла в свет в боди без штанов

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл появилась на публике в боди без штанов. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

55-летняя Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла 31 октября в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и браслет. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж.

Несколько недель назад Наоми Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Супермодель стояла перед зеркалом в черном топе, мини-юбке в тон, белых кроссовках и перчатках. Звезда подиумов также надела браслеты и золотые кулоны. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

В начале октября Наоми Кэмпбелл стала героиней выпуска журнала Vogue Hong Kong. На обложке супермодель предстала в фиолетовом полупрозрачном кружевном боди с декольте, которое дополнила длинным пальто в тон и шелковой зеленой юбкой. Образ манекенщицы завершили остроносые туфли на каблуках, анклет и золотое ожерелье. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.