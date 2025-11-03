Бохо-шик: как носить главный свитер сезона

Этой осенью выделился четкий фаворит среди теплых свитеров — бохо-модель с бахромой. Этот фасон приглянулся почти всем модным блогерам. Без сомнения, это яркая и достойная альтернатива классическим пуловерам.

Отличительная черта осеннего тренда — декоративная бахрома. Она может быть на рукавах, по подолу или по всей поверхности свитера. Этот элемент придает образу динамику и индивидуальность, отмечает канал «Гламурный уголок».

Носить такой свитер можно по-разному: сочетать с широкими джинсами, кожаными ботинками и винтажной сумкой. Такой образ подойдет для повседневного образа. Если хотите выглядеть более элегантно, выбирайте клетчатую юбку миди и высокие сапоги. Более смелые девушки могут сочетать бохо-свитер с элементами спорт-шика.

Ранее модные стилисты посоветовали носить этой осенью свитеры и кардиганы более нейтральных цветов, например, серого, кремового или темно-синего. Чтобы не превратиться в старую бабку, выбирайте модели с рельефной текстурой или косой вязкой, писал «ГлагоL».