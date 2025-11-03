Липолитики: насколько такие инъекции безопасны и можно ли их делать дома

В индустрии красоты новый тренд — инъекции липолитиков. Россиянки все чаще стали прибегать к препарату, расщепляющему жировые отложения. «Вечерняя Москва» узнала, насколько такие инъекции безопасны и можно ли их делать в домашних условиях.

Чаще всего девушки используют липолитики для улучшения рельефа лица — удаление второго подбородка и коррекция скул. Порой к этому препарату прибегают и для сжигания жира на других частях тела.

На сайтах косметологических клиник сказано, что такие процедуры практически полностью безопасны. Мол, «лишь в редких случаях возможны аллергические реакции». В остальном заверяют, что липолитики способны увеличить упругость и эластичность кожи, избавить от жировых отложений без хирургических вмешательств.

Стоимость инъекций липолитиков в Москве начинается от 2,5 тысячи рублей. Но в зависимости от области применения и качества препаратов ценник может сильно отличаться.

— Сегодня есть два вида коррекции фигуры. Это липосакция и липоэкстракторы. Фактически это процедуры, которые позволяют проводить отсасывание долек жировой ткани, — говорит пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий. — Но теперь появилась новая история — липолитики. То есть растворение жировой ткани. Звучит максимально заманчиво, ведь ничего делать не надо — ни операцию, ни даже анализы сдавать. Но важно понимать, что в ходе такой процедуры под кожу вводится токсичное вещество, которое воздействует на жировые ткани. Те, в свою очередь, гибнут. И мертвая жировая ткань остается внутри организма.

Пластический хирург подчеркнул, что его отношение к липолитикам — крайне отрицательное. Потому что такие инъекции могут привести к тяжелым последствиям.

— После введения вещества внутри организма остается мертвая ткань. Из-за ее наличия начинается воспалительный процесс, возникают продукты распада — яд для человека. Этим веществам нужно рассасываться как-то. А происходит это через кровь и фильтруется почками, — говорит врач. — Я повторюсь — почками. Эти органы, в свою очередь, поражаются трупными ядами. И очень вероятно, что после введения липолитиков человек получает почечную недостаточность в подарок.

Игорь Короткий добавил, что инъекции веществ, расщепляющих жиры, делать нежелательно и очень опасно в домашних условиях. Поэтому стоит несколько раз подумать и изучить вопрос, прежде чем что-то делать со своим телом.

Екатерина Трофимова, основатель центра психологии:

— Чаще всего стремление к «улучшению» себя связано с неуверенностью и давлением со стороны общества. Из-за цифровизации у людей появляется желание соответствовать эталонам красоты. Свою роль играет и умелый маркетинг, который эксплуатирует страхи. Но погоня за идеалом иллюзорна и бесконечна, так как все постоянно меняется.

