Пэрис Хилтон вышла в свет в полупрозрачном платье

Актриса и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя Пэрис Хилтон появилась на 14-м ежегодном гала-вечере «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте. Модель надела под наряд телесное боди. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках, браслет, чокер и серьги. Пэрис Хилтон уложили распущенные волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

На днях звезда опубликовала в личном блоге фото и видео, где предстала перед камерой полуобнаженной в парике с кудрявыми волосами. Актриса позировала в массивных серьгах в виде крестов и браслетах. Пэрис Хилтон прикрылась голубой тканью. Знаменитость повторила образ Мадонны, в котором та позировала для обложки своего трека Material Girl.

До этого Пэрис Хилтон в рамках подготовки к Хэллоуину примерила красный комбинезон из латекса. Модель снялась в образе певицы Бритни Спирс в стиле 2000-х.