Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма в платье с разрезом до бедра

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс показала фигуру в платье с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Дженнифер Лоуренс стала гостьей премьеры фильма «Die My Love», прошедшей 1 ноября в Нью-Йорке. Актриса позировала на красной дорожке вместе с коллегой Робертом Паттинсоном, который также сыграл в ленте одну из главных ролей. Актриса вышла в свет в черном макси-платье с разрезом до бедра и открытыми плечами. Она также надела ожерелье и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и красной помадой.

На прошлой неделе Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The New Yorker призналась, что после рождения второго сына ей перестало нравится ее тело. Актриса заявила, что у нее запланирована маммопластика на ноябрь. По ее словам, следующей весной у нее будут откровенные сцены в фильме, поэтому ей хотелось бы быть уверенной в себе. Она отметила, что решилась бы на операцию, даже если бы не работала в киноиндустрии.

«Возможно, я бы не спешила на прием так же быстро, но думаю, я бы сделала операцию», — сказала Лоуренс.

Ранее Пэрис Хилтон показала фигуру в «голом» платье с глубоким декольте.