Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в мини-юбке

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в мини-юбке. Артистка разместила снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Ходченкова сидела перед зеркалом в клетчатой широкой рубашке, которую сочетала с черной мини-юбкой и капроновыми колготками. Актриса также надела блестящие длинные серьги. Визажист сделал артистке макияж с сияющими тенями, черными стрелками и розовой помадой, а стилист уложил распущенные волосы в локоны.

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В сентябре Светлана Ходченкова опубликовала фото, где была запечатлена во время занятия стрип-пластикой. Актриса сидела на шпагате перед камерой. Артистка позировала в облегающем топе с длинными рукавами, микрошортах, чулках и стрипах. Знаменитость снялась с собранными в хвост волосами.

