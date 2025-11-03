Бородина появилась на публике в облегающем мини-платье

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина вышла на публику в облегающем мини-платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Ксения Бородина позировала в шоколадном облегающем мини-платье с драпировкой, которое дополнила черными часами, кольцом и маленькой сумкой. Телеведущая предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На одном из кадров знаменитость стояла в лифте.

На днях Ксения Бородина рассказала в Instagram, что ей понравилась черная кожаная сумка Chanel с золотой фурнитурой. Изначально телеведущая не хотела ее приобретать, но она поменяла свое мнение, когда ей показали изделие в бутике в Дубае. Блогерша получила аксессуар в подарок от своего мужа Николая Сердюкова. По словам журналистов, цена сумки составляет 1 065 000 рублей.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николаем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.

