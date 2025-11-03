Белла Хадид в полупрозрачном топе отметила день рождения с Хейли Бибер

Модель Белла Хадид в откровенном топе отпраздновала день рождения с подругой, манекенщицей Хейли Бибер. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Белла Хадид решила организовать вечеринку по случаю своего 29-летия, куда пригласила только самых близких. На одном из кадров она позировала с Хейли Бибер на фоне воздушных шаров. Модель предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном топе и голубых джинсах, а ее подруга предпочла белую укороченную футболку и синие джинсы.

Белла Хадид также показала свой праздничный торт. Десерт был украшен ее фотографиями с недавнего показа Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Тогда модель примерила два образа. Сначала она вышла в красном белье, а после надела белый кружевной комплект с «ангельскими» крыльями.

Интернет-пользователи обратили внимание, что звезде было тяжело идти по подиуму из-за чего она замедлила шаг. Некоторые предположили, что Белле Хадид стало плохо из-за осложнений болезни Лайма. Однако модель опровергла домыслы фанатов.