Стилисты назвали самые модные джинсы на осень

Стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер назвали самые модные джинсы на осень 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте Real Simple.

В первую очередь эксперты выделили модели с широкими и расклешенными штанинами. Вдобавок они отметили официально вернувшиеся в моду скинни-джинсы.

В то же время специалисты предложили читателям обратить внимание на варианты, ткань которых дополнительно обработана воскообразным покрытием.

«Это очень модно и универсально. Такие джинсы можно сочетать с футболкой и массивными ботинками для создания стильного уличного образа, а также с темной блузкой или топом», — пояснила Маркс.

Кроме того, собеседники издания посоветовали присмотреться к джинсам, изготовленным из ткани шоколадно-коричневого цвета, и моделям barrel.

«Они лучше всего смотрятся в сочетании с облегающим топом или укороченным свитером. Обязательно, чтобы пояс джинсов был виден», — объяснила Шахи.

Также, по мнению стилистов, актуальными в данном сезоне будут джинсы темно-синего цвета, прямого кроя, с легкими потертостями и так называемые boot cut.

