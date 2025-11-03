Модель Ким Кардашьян снялась без бюстгальтера для глянца

Полуобнаженная модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в нарисованной одежде. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Ким Кардашьян стала героиней нового выпуска журнала Re-Edition. На обложке модель позировала без бюстгальтера. Тело звезды реалити-шоу было разрисовано бодиартерами Future Rep и Афиной Пагинтон. Художники изобразили на бизнесвумен образ из новой коллекции Gucci. Ким Кардашьян была запечатлена в парике со светлыми волосами и короткой стрижкой и макияжем с темными тенями и коричневой помадой. Автором съемки выступил фотограф Тибо Греве.

Несколько недель назад стало известно, что у Ким Кардашьян нашли аневризму головного мозга. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на новый выпуск программы «Семейство Кардашьян». Вздутие кровеносного сосуда в мозгу удалось найти во время магнитно-резонансной томографии. В своих проблемах со здоровьем она обвинила громкий развод с рэпером Канье Уэстом. Она считает, что на фоне стресса из-за развода у нее не только возникла аневризма, но и обострился псориаз.

Ким Кардашьян и Канье Уэст были женаты с 2014 по 2022 год. В браке родилось четверо детей.

