Возлюбленная Ди Каприо снялась в платье с экстремальным декольте

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась в платье с экстремальным декольте без лифчика. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Виттория Черетти посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия золотое макси-платье с декольте до пупка, украшенное пайетками. Манекенщица также надела серьги, браслеты с бриллиантами и кольцо. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделали макияж.

© Соцсети

Накануне Виттория Черетти показала свой костюм на Хэллоуин. Модель предстала перед камерой в леопардовом топе с декольте и трусах с завышенной талией. Манекенщица также надела черный кардиган, сетчатые колготки, кожаные высокие сапоги на каблуках и шляпу. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, белыми тенями и розовой помадой.

В начале октября Виттория Черетти показала кадры, сделанные во время Недели моды. На одном из фото модель предстала без одежды. Манекенщица позировала с собранными волосами и без косметики в ванной.