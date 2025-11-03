Бьянка Цензори сфотографировалась в бюстгальтере с конусами и лосинах

Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, показала образы из коллекции своего бренда Bianca. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров Бьянка Цензори предстала в желтом бюстгальтере с конусами, который дополнила полупрозрачными белыми лосинами с цветочным принтом и блестящими атласными туфлями на каблуках. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с темными тенями. На других снимках жена Канье Уэста позировала в похожих образах в ретро стиле.

Известно, что старт продаж бренда Bianca запланирован на 11 декабря. Изначально релиз новой марки Цензори должен был состояться 13 октября. Причина, по которой перенесли дату, не сообщается.

До этого Бьянка Цензори опубликовала в Instagram фото, где предстала перед камерой в абсолютно прозрачном топе телесного цвета, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу колготки в тон и парик с белыми локонами средней длины. Возлюбленная Канье Уэста сидела на полу, прикрыв волосами лицо.