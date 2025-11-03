Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в комбинации с глубоким декольте. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

39-летняя Ирина Шейк предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Супермодель также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

© Соцсети

31 октября Ирина Шейк показала свой образ на Хэллоуин. Супермодель выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины. Модель позировала в белом платье с обнаженной грудью, длинных перчатках и чулках в тон. Образ дополнил парик и венок из цветов.

До этого Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.