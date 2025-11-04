В Курской области из-за атаки ВСУ пропал свет в четырех районах

В результате ударов по двум подстанциям в курских райцентрах электроснабжение было нарушено в четырех районах. Частично свет уже подан.

ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске: свет пропал у порядка 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от этого объекта.

Также беспилотник атаковал подстанцию в слободе Белая. В результате на трансформаторе загорелись предохранители, электричество пропало в семи населенных пунктах Беловского района.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе энергоснабжение уже восстановлено по резервной схеме. Также запитаны Рыльск и пригород, энергетики работают над возвращением света в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.