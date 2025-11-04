Как выбрать трендовую шапку, в которой будет тепло

Девушки даже в мороз и стужу хотят выглядеть модно, поэтому выбирают не только теплые, но и трендовые шапки. Предстоящий сезон предлагает разнообразие самых стильных головных уборов, где красота удачно сочетается с практичностью. Вот актуальные модели, на которые стоит обратить внимание.

© ГлагоL

Шапка-ушанка прочно обосновалась в зимних коллекциях. В тренде как объемные модели, так и аккуратные вязаные варианты. Их можно носить с пуховиком или дубленкой, выбирая цвета карамели, молока или других пастельных тонов.

Тонкий трикотажный чепчик, плотно облегающий голову, по-прежнему остается в моде. Дизайнеры предлагают модели с интересным плетением и декором. Такой чепчик хорошо сочетается с пальто или шубой. Но есть один нюанс: такие шапки подходят не всем. Например, на круглолицых девушках они будут смотреться комично.

Классическая бини не сдает позиций. Универсальная модель средней вязки без декора уже стала базой. Но мода не стоит на месте, теперь появились объемные варианты из толстой пряжи, навеянные ностальгией по 2010-м.

Дизайнеры давно адаптировались под зиму косынки и платки. В этом сезоне модницы выбирают выбирайте трикотажные или шерстяные модели. Высшим пилотажем считается носить платок поверх бейсболки.

Меховые шапки переживают настоящий бум. Самые практичные — модели в черном и коричневом цветах, которые легко вписать в повседневный гардероб. Их преимущество — возможность носить с забранными волосами.

Трикотажная повязка превратилась из спортивного аксессуара в женственный головной убор. Для зимы выбирайте утепленные мехом модели с расширенными участками для ушей.

Шляпа-таблетка адаптировалась для холодного сезона в пальтовых, меховых и бархатных вариантах. Хотя для сильных морозов она не подойдет, для коротких выходов в город станет элегантным решением.

Капюшон был признан полноценным головным убором на показах многих брендов. Это актуальный выбор для тех, кто не любит шапки, отмечает канал Lady’Style.

Шапка с широким отворотом станет хитом зимы. Часто выполняется из кожи с меховой подкладкой внутри. Эта модель идеально вписывается в набирающий популярность стиль Cottage core, сочетающий деревенский уют с городским шармом.