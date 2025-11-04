Певица Рианна в плаще и брюках снялась с возлюбленным

Недавно родившая певица Рианна вышла в свет с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рианна и A$AP Rocky стали гостями премии CFDA Fashion Awards, которая прошла 3 ноября. Певица появилась на красной дорожке в черной водолазке, плаще и белых брюках со складками. Поп-исполнительница добавила к образу кожаные туфли, кольцо и массивные серьги. A$AP Rocky предпочел желтый джемпер, черный пиджак, брюки и белые туфли с черным мысом. На одном из кадров рэпер целовал свою возлюбленную в щеку.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица выложила фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. У нее также есть сыновья RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.

В октябре Рианна приняла участие в съемках рекламы геля для душа собственного бренда Fenty. В ролике поп-исполнительница сидела в ванне, украшенной цветами. Бизнесвумен прикрывала тело орхидеями. Певица позировала в серьгах и золотом ожерелье. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.