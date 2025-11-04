Модель Эльза Хоск снялась в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Эльза Хоск стала гостьей премии CFDA Fashion Awards, которая прошла 3 ноября. Модель вышла на публику в блестящем макси-платье с глубоким декольте. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Визажист сделал знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в высокий пучок с прядями у лица.

Среди гостей мероприятия также были Рианна и A$AP Rocky, Барбара Палвин, Амбер Валетта и другие знаменитости.

В октябре Эльза Хоск снялась в шоколадном комплекте, который состоял из лонгслива и коротких шортов. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, черные вьетнамки и светло-серую сумку Hermes Birkin. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле с блеском для губ.

До этого Эльза Хоск опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер.

Ранее Белла Хадид в полупрозрачном топе отметила день рождения с Хейли Бибер.