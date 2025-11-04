Ирина Шейк сыграла на саксофоне в пижаме

Супермодель Ирина Шейк в коротких шортах сыграла на саксофоне. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк приняла участие в съемках праздничной рекламной кампании бренда «Victoria's Secret». В ролике супермодель имитировала игру на саксофоне. Манекенщица позировала перед камерой в красном свитере и пижамных шортах в полоску. Образ звезды подиумов дополнили массивные серьги, браслеты и длинный шарф. Ирине Шейк уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

31 октября Ирина Шейк показала свой образ на Хэллоуин. Супермодель выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины. Модель позировала в белом платье с обнаженной грудью, длинных перчатках и чулках в тон. Образ дополнил парик и венок из цветов.