Назван самый сексуальный мужчина в мире по версии People

Актер Джонатан Бейли был признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People.

Широкую популярность он получил благодаря роли Энтони в сериале «Бриджертоны». После этого Бейли номинировали на «Эмми» за работу в сериале «Попутчики», а в 2024–2025 годах он исполнил роль принца Фиеро в двухчастном мюзикле «Злая».

Театральная карьера Бейли началась еще в детстве: в восемь лет он уже выходил на сцену Уэст-Энда в роли Гавроша в постановке «Отверженные».

Среди заметных работ актера также мюзиклы «Компания», «Американский психопат» и «Последние пять лет», которые закрепили за ним статус талантливого театрального исполнителя.

— Быстро становится понятно, почему 37-летний английский актер, полный обаяния, остроумия и почти нереально красивой внешности, стал одной из самых неотразимых звезд Голливуда, — пишет журнал.

В 2024 году актер и режиссер Джон Красински стал обладателем титула «Самый сексуальный мужчина» по версии People. На момент объявления новости он был так удивлен, что не сразу смог в это поверить.

В 2023 году самым сексуальным мужчиной стал американский актер и автогонщик Патрик Демпси. В 2022 году этот титул получил его коллега Крис Эванс. Когда мужчина узнал об этом, то в первую очередь обрадовался гордости своей матери.