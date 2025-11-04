Бьянка Цензори вышла в магазин без бюстгалтера

Девушка была в компании мамы и сестры

Бьянка Цензори﻿ удивила смелым образом без бюстгальтера в прозрачном наряде во время редкой семейной вылазки с матерью Александрой и сестрой Анджелиной в Мельбурне. Об этом сообщает Daily Mail.

Скандальная жена американского рэпера Канье Уэста надела обтягивающий прозрачный синий корсет и чулки, дополненные гетрами и серебристыми туфлями на шпильках. В такой откровенной одежде она вместе с матерью и похожей на нее сестрой отправилась за едой в местный магазин.

Ее сестра Анджелина выглядела более скромно в темно-синих спортивных штанах, куртке и черных шлепанцах, а мать Александра была одета в черную кожаную куртку, длинную юбку и туфли на каблуках.

Это уже вторая за три года встреча Бианки с семьей с момента ее свадьбы с Канье в 2022 году. Недавно она вернулась в социальные сети после шестимесячного перерыва.

Семья Бианки обеспокоена влиянием Канье, особенно слухами о его планах запустить сайт для взрослых, что вызвало опасения за страничку певицы и модели. Несмотря на это, Бианка продолжает поддерживать отношения с мужем, демонстрируя на публике кольцо супруги и стильные образы, оформленные Канье.