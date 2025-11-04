Ведущий «Модного приговора» показал сумку-держатель для книг

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов показал сумку-держатель для книг. Эксперт опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.

Александр Рогов рассказал, что нашел необычную сумку, в которой можно носить книги и журналы. По словам стилиста, изделие под название «paper bag» было придумано модной блогершей Ларо Виолеттой.

«Не уверен в функциональности, но выглядит эффектно!» — отметил Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

На днях Александр Рогов назвал самые трендовые сочетаниях осени и зимы. Он посоветовал носить темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым.