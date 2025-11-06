Возлюбленная Тимати снялась с мужем в полупрозрачном корсете

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова снялась с рэпером на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова позировала в белом кружевном корсете, джинсовых шортах и куртке из замши. Образ дополнила ковбойская шляпа. Тимати также примерил образ в кантри стиле в белом жилете и панаме. Пара позировала в ванной перед зеркалом.

© Соцсети

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

На днях Валентина Иванова показала фигуру после родов. Она снялась во время тренировки. Модель стояла перед зеркалом в синем облегающем комбинезоне с глубоким декольте без бюстгальтера. Блогерша также надела белые кроссовки и браслет. Возлюбленная Тимати позировала с собранными в хвост волосами и без косметики. Она рассказала, что возобновила тренировки после рождения ребенка.