Наоми Кэмпбелл появилась на публике с новым имиджем

Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет с новым имиджем. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards, которая прошла 3 ноября. Супермодель продемонстрировала на мероприятии новую рваную стрижку. Манекенщица позировала перед фотографами с макияжем в естественном стиле. Звезда подиумов предпочла белый комбинезон с поясом, туфли на каблуках в тон и солнцезащитные очки.

Среди гостей мероприятия также были Рианна и A$AP Rocky, Барбара Палвин, Амбер Валетта и другие знаменитости.

31 октября Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и браслет. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж.

До этого Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Супермодель стояла перед зеркалом в черном топе, мини-юбке в тон, белых кроссовках и перчатках.

Ранее 76-летняя Вера Вонг показала фигуру в топе и шелковой юбке.