Экс-жена российского миллиардера выложила фото в полупрозрачном белье

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова снялась в полупрозрачном белье. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова устроила фотосессию в джунглях во время отпуска с детьми в тропиках. Модель предстала перед камерой в лиловом полупрозрачном кружевном бюстгальтере, который дополнила шелковой мини-юбкой в тон. Манекенщица позировала с уложенными в легкие локоны волосами и без косметики. Снимки были сделаны на вилле, где отдыхает знаменитость.

На прошлой неделе Елена Перминова показала свой наряд на Хэллоуин. Модель была запечатлена в прозрачном платье с разрезом.

«Королева ада», «Такая красивая», «Вот это фигура», — написали пользователи соцсетей.

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом кожаном бюстгальтере с цветами, который дополнила брюками с завышенной талией в тон, ремнем и сумкой на плечо. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица лежала на кровати в отеле.