Десять лайфхаков, которые помогут усилить эффект маски для волос

Маска для волос — продукт интенсивного действия. Она действительно может привести в порядок лишенные жизни пряди, но только в том случае, если все делать правильно. А об этом мало кто задумывается, считая 5 минут воздействия оптимальным временем. Но все сложнее, чем кажется. Чтобы маска оживила безжизненную копну волос, надо: первое — правильно подобрать средство, второе — не игнорировать лайфхаки. С последними с нами поделилась Олеся Мякишева — парикмахер-колорист, создатель собственной косметики для волос.

Не мокрые, а влажные

Самая распространенная ошибка — наносить маску на только что вымытые волосы, с которых водопадом стекает вода. Собственно, вместе с этой водой половина маски смоется с прядей, так и не успев их напитать. А потом мы удивляемся: столько хороших отзывов, а на мне почему-то не работает. Действительно, почему же? Поэтому перед нанесением любой маски слегка подсушите волосы. Они должны быть влажными, но никак не мокрыми. В таком состоянии кутикула уже открыта после шампуня, а питательные элементы впитаются быстрее и глубже.

«Сушить волосы феном перед нанесением маски не нужно. Оптимально просто отжать руками влагу. Полотенце тоже лучше не использовать, потому что вода будет задерживаться внутри волос за счет гидрофобных компонентов маски, которые осядут на поверхности и удержат влагу внутри. Поэтому наносить маску в идеале не на слишком мокрые, но и не на сухие пряди», — отмечает Олеся.

Равномерность — основа основ

Маску мало просто нанести на волосы. Ее нужно равномерно распределить. Так вы точно будете уверены, что ни одна зона не останется обделенной. Для равномерного распределения разделите локоны на несколько зон (особенно, если они густые и длинные). Секционное нанесение исключает ситуации, когда левой половинке достается все, а правой — ничего. Или кончики хорошо сдобрены маской, а середина остается почти без ухода. Так что, не поленитесь приобрести расческу с редкими зубьями — она как раз поможет.

Не забывайте про тепло

Помните объемные шапочки в парикмахерских из старых фильмов (а может быть кто-то из вас их застал и сам)? Так вот, шапочки создавали тепло и усиливали эффект уходовых продуктов. Поэтому, если хотите, чтобы маска работала лучше, можно воздействовать на нее теплом. При легком нагреве чешуйки волос раскрываются, активные компоненты проникают глубже и лучше действуют. В домашних условиях можно надеть обычную шапочку для душа и завернуть волосы в теплое полотенце (или в обычное полотенце, но прогреть его феном в течении нескольких минут). Чтобы каждый раз не устраивать танцы с бубном, можно приобрести специальную термошапочку.

«Термошапочка хороша, особенно для липидных масок, где много масел. Например, кокосовое или масло ши. Они твердые по текстуре, а их нагрев ускорит проникновение внутрь волоса: вместо 40 минут будет достаточно подержать 15 минут. Учтите, что некоторые компоненты не любят нагрев выше 40 градусов (церамиды и аминокислоты) — они могут разрушиться, и эффект пропадет», — уточняет эксперт.

Мера важнее энтузиазма

Если производитель пишет четко «держать 10—15 минут», не нужно превращать процедуру в часовой ритуал. Лучше от этого не будет. В определенный момент состав перестанет работать, волосы будут перегружены лишними компонентами. Результат вас может неприятно удивить: вместо мягких, шелковистых и гладких прядей, жесткие и тяжелые. Лучше повторить процедуру через пару дней, чем пытаться усилить эффект чрезмерным ожиданием.

«Обязательно нужно смотреть, что заявляет производитель по времени использования масок. Например, некоторые катионные павы, которые улучшают проникновение полезных веществ внутрь, просто нельзя держать дольше 15 минут. Дело в том, что может пойти разрыхление кутикулярного слоя и этот пав начнет расщеплять чешуйки поверхности волоса. Все это приведет к негативным последствиям в перспективе», — говорит Олеся.

Маска до шампуня

Да, так тоже можно. Не многие, правда, знают. Такой уход подойдет для очень тонких волос или прядей, которые быстро становятся жирными. Нанесите маску на сухие пряди, равномерно распределив по волосам. Выждите указанное производителем время и смойте шампунем. Волосы впитают все необходимые компоненты, а излишки будут удалены во время мытья. Пряди напитаны, но нет никакого эффекта утяжеления и жирности.

«Такой метод особенно хорош для липидных масок, а также масок, которые называются превош. В последних идет большая концентрация масел, которые могут вызывать эффект жирных волос», — комментирует эксперт.

Просто добавьте масла

Маски для волос — продукты вполне себе сбалансированные и не нуждаются в усилении дополнительными компонентами. Но, если очень хочется, то можно. Добавьте в маску кокосовое, аргановое, миндальное или любое другое масло, чтобы усилить эффект. Волосы станут мягче, появится здоровый блеск, расчесывать станет гораздо проще. Только не переборщите с пропорциями: на порцию маски достаточно 2—3 капли масла.

«Главное использовать натуральные косметические масла, а не пищевые (будет слишком жирно, потому что эти масла рафинированные и из них все полезные вещества вытянули). Также не стоит использовать эфирные масла, поскольку они слишком сушат волосы», — отмечает Олеся.

Финальное ополаскивание

Маску смывать нужно теплой водой, но в завершение ополосните пряди прохладной водой. Она закрывают кутикулу, фиксирует эффект, придает волосам дополнительный блеск и гладкость. К тому же, прохладная вода снижает интенсивность работы сальных желез, поэтому кожа головы будет жирниться реже.

«Если волосы сильно пористые, можно попробовать смывать маску сразу прохладной водой, комнатной температуры. Особенно это хорошо для липидных масок и средств с содержанием аминокислот. Как я уже говорила, эти компоненты чувствительные к высоким температурам и часть из них остается внутри волоса при мытье. Если вода будет прохладная, то полезных компонентов задержится больше», — говорит эксперт.

Внимание к корням

Маски предназначены для ухода за волосами по всей длине. Если вы наносите их на корни в надежде ускорить рост — это провальная идея. Нанесение масок у корней часто приводит к быстрой потере свежести и объема. Исключение — специальные лечебные маски, которые воздействуют на кожу головы.

«При нанесении маски или бальзама на кожу головы может усугубиться перхоть и себорея, а также акне кожи головы. Лечить это все потом очень сложно», — отмечает Олеся.

Чередование формул

Уход за волосами должен быть комплексным. Прядям нужно не только питание, но также увлажнение и восстановление. Если использовать один тип маски постоянно, результат может быть непредсказуемым.

«Чередовать маски просто так не имеет никакого смысла. Нужно чувствовать, что необходимо волосам. Если они путаются — делать акцент на разглаживающие продукты. В них много силиконов, которые помогут распутать волосы и создадут на поверхности защитную пленку, предотвращающую чрезмерную спутанность. Если волосы локоны пушатся, то нужно обратить внимание на липидные маски. Они утяжелят пряди и уберут пух, так же можно их наслаивать друг на друга, смывать и наносить по очереди: сначала липидную, потом силиконовую, если беспокоят обе проблемы. Если волосы тонкие и нужно повысить их плотность, нужно смотреть на содержание аминокислот и протеинов в составе. Они уплотняют волосы без жирности и утяжеления», — советует эксперт.

Быстрая альтернатива

Иногда на полноценный уход просто нет времени. В таком случае можно нанести сначала кондиционер, разгладить волосы, а потом — маску. Выдержать нужно хотя бы 3—5 минут. Получится экспресс-вариант глубокого ухода, который оживит волосы и сделает их послушными без перегруженности. Подобным способом хорошо пользоваться не только, когда нет времени, но и между полноценным применением масок.