Возлюбленная Стетхэма снялась в мини-платье с разрезом

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в мини-платье с разрезом. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли позировала перед камерой в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Модель добавила к своему наряду босоножки на каблуках, кожаный клатч, золотое ожерелье и серьги. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

18 октября Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли показала ягодицы в черной кружевной юбке, которую дополнила лонгсливом в сетку и шубой. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.