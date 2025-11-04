«Жизнь потрепала». В Сети обсудили перемены во внешности Полины Дибровой

Полина Диброва после развода с мужем «сдала» внешне и выглядит «потрепанной» жизнью. На изменившуюся внешность экс-супруги Дмитрия Диброва обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов».

© Страсти

В личном блоге 36-летняя Полина Диброва опубликовала фото, на которое обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов». На снимке можно было отчетливо разглядеть лицо модели крупным планом — она позировала без макияжа и с мешками под глазами.

«Полину Диброву жизнь потрепала. В свои 36 выглядит лет на 10 старше», — говорится в публикации.

Пользователи Сети согласились, что бывшая жена Дмитрия Диброва действительно «сдала» после скандала с разводом: «Дибров потрепал», «Старики молодость высасывают», «Выглядит как крестьянка, да и блеклая». Однако многие все же отметили, что Полина Диброва достойно выглядит с учетом пережитого стресса.

«На свой возраст и выглядит, просто не накрашена», «Ну внешне она очень ничего. Выглядит на свой возраст. Просто нас приучили к фильтрам, фотошопам, а некоторые — и к нейросетям», «Прекрасно выглядит, на свой возраст, особенно если учитывать стресс, который она пережила», — высказались в комментариях под постом.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак пары.

Ранее Полина Диброва решилась на перемены во внешности после новости о разводе: «Честно говоря, волнительно».