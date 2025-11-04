Как быть с женскими усами

Девочки-подростки в России стали чаще обращаться к врачам из-за роста усов. Причина — гормональный сбой в связи с эпидемией ожирения среди школьников. Подростки едят фастфуд, пьют газировку и мало двигаются. Эти факторы приводят к сбоям в эндокринной системе. Если раньше в больницы с такой проблемой приходили 2 из 10 подростков, то теперь — 6 из 10. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога, генетика Кристины Кузнецовой, как избежать гормонального сбоя, который приводит к росту усов у девочек-подростков, и что делать, если он уже произошел.

Как предотвратить гормональный сбой и рост усов у девочек-подростков

Сейчас действительно наблюдается тревожный общероссийский тренд: рост случаев гирсутизма у девочек-подростков, отметила врач.

Важно понимать, что это не косметическая проблема, а внешний сигнал серьезных внутренних нарушений. Основная причина — это гормональный сбой на фоне инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность возникает как следствие эпидемии ожирения, которая провоцируется фастфудом и неправильным питанием, — сказала Кузнецова.

По ее словам, чтобы избежать такого сбоя, его нужно профилактировать. Здесь необходим комплексный подход, нужно формировать культуру питания в семье.

Просто так запретить фастфуд подросткам практически невозможно. Нужно формировать здоровые пищевые привычки с детства. Основу рациона питания должны составлять цельные продукты, такие как крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, птица, бобовые, полезные жиры, орехи, авокадо. Также должны быть растительные масла, но лучше избегать их нагревания, потому что они меняют свою форму. Помимо этого, нужно убрать газированные напитки, соки. Можно предложить альтернативу, например воду, морсы, несладкие компоты, свежевыжатые соки с мякотью, — объяснила специалист.

Эндокринолог добавила, что детям и подросткам также нужно регулярно заниматься физической активностью:

Это необязательно должны быть изнуряющие тренировки, но движение должно стать частью жизни. Это могут быть прогулки, танцы, плавание или любая другая активность, которая интересна детям. В школе нужно посещать уроки физкультуры и играть в командные игры. Большинство современных детей и подростков вместо спорта и прогулок на свежем воздухе много времени проводят с гаджетами в руках. А это как раз и есть главные враги метаболизма.

Собеседница «ВМ» предупредила: если у ребенка есть избыточная масса тела, то родителям нужно обязательно контролировать эту проблему, своевременно обращаться к врачу, потому что имеется опасность развития гормонального сбоя и повышаются риски раннего сахарного диабета.

Первый звоночек наличия проблем со здоровьем и гормонами — это часто не сами усы, а набор веса. Также к опасным сигналам относятся жирная кожа, акне, нерегулярный цикл у девочек. При таких симптомах нужно сразу идти к педиатру или к детскому эндокринологу. Нельзя заниматься самолечением, сбривать или удалять волосы самостоятельно. Это не поможет. Нужно обязательно обратиться к врачу, который назначит анализы на гормоны, инсулин, уровень сахара в крови, УЗИ органов малого таза. Необходимо исключить синдром поликистозных яичников, потому что это часто сопровождается такими симптомами, как излишнее оволосение по мужскому типу, гиперандрогения. Важно пройти комплексное обследование, потому что часто проблема бывает не только в одном гормоне, нужно оценивать всю эндокринную систему целиком и полностью, — сказала Кузнецова.

Что делать, если гормональный сбой уже привел к росту усов

Диетолог добавила, что если по результатам анализов врач обнаружил инсулинорезистентность, которая является причиной появления волос на лице девочки-подростка, то нужно будет назначать пациенту медикаментозную терапию.

Лечение должен назначать врач по результатам анализов. Также необходимо корректировать уровень андрогенов с помощью лекарственных препаратов. Для устранения усов и волос на лице можно пройти курс лазерной эпиляции, пока не нормализуется гормональный фон. Чтобы ребенок не впал в депрессию из-за комплексов, нужно поддержать его эмоциональное состояние. При раннем обращении к врачу проблема оволосения лица у девочек успешно корректируется, — заключила она.

