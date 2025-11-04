Дизайнер Вера Вонг снялась в облегающем топе и шелковой юбке

Дизайнер Вера Вонг продемонстрировала фигуру в топе и шелковой юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

76-летняя Вера Вонг посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая прошла 3 ноября. Дизайнер вышла на красную дорожку в черном топе и белой шелковой макси-юбке. Модельер дополнила образ накидкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Среди гостей мероприятия также были Рианна и A$AP Rocky, Барбара Палвин, Амбер Валетта и другие знаменитости.

В июле Вера Вонг появилась на показе бренда Balenciaga. Она вышла на публику в спортивных брюках и черной майке. Волосы дизайнер распустила и сделала вечерний макияж. В комментариях знаменитость раскритиковали за худобу, заявив, что она «исчезает на глазах».

До этого Вера Вонг выложила в личном блоге видео, где позировала в джинсовой мини-юбке и белой футболке. Образ дополнила вязаная шляпа с завязками, остроносые туфли, солнцезащитные очки и ожерелья. Перед камерой она танцевала с кружкой в руках.