Супермодель Летиция Каста снялась в рубашке без штанов. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Летиция Каста стала героиней нового выпуска французского журнала Vanity Fair. На обложке супермодель предстала в голубой рубашке, которую дополнили черный жакет на плече, кольцо и массивные длинные серьги. При этом манекенщица не стала надевать брюки или юбку. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист — небрежную укладку.

В январе Летиция Каста появилась на кинопремии «Сезар». Для выхода на публику супермодель выбрала для вечера «голое» черное кружевное платье из последней круизной коллекции Dior. Под платье знаменитость надела боди и подчеркнула талию с помощью кожаного ремня.

До этого Летиция Каста посетила открытие выставки Swarovski, которое состоялось в рамках Недели мужской моды в Милане. Супермодель позировала перед фотографами в черном платье с коричневыми полупрозрачными вставками от Mugler, которое подчеркнуло ее фигуру. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Летиция Каста дополнила наряд массивными серьгами, колье из кристаллов, браслетами и черными туфлями с острым мысом.