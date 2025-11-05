Популярная актриса вышла в свет в откровенном наряде

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор пришла на гала-вечер Time100 Next в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя звезда вышла в свет в черном прозрачном платье с вырезами из коллекции Tom Ford весна/лето 2026. При этом она отказалась от бюстгальтера и частично продемонстрировала голую грудь и кубики пресса. Поверх данного наряда она надела черный пиджак.

Ранее в ноябре Ирина Шейк снялась топлес в образе популярной порнозвезды 80-х. Помимо этого, знаменитость надела парик со светлыми волосами и венок из цветов.