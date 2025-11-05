Эксперт назвала продукт, вызывающий преждевременное старение кожи

Он запускает в организме процесс гликации, который разрушает белки, отвечающие за молодость и упругость. Как отмечает директор Института репродуктивной медицины Елена Андреева, чрезмерное употребление сахара является одной из ключевых причин преждевременного старения кожи.

Гликация, или «засахаривание» тканей, происходит при избытке глюкозы в крови. Сахар повреждает коллаген и эластин, образуя нерастворимые соединения (AGEs). Это делает коллаген ломким, а эластин теряет способность растягиваться. В результате кожа становится сухой, тусклой, менее упругой и покрывается морщинами в раннем возрасте.

Кроме того, сахар повышает уровень инсулина, что стимулирует работу сальных желёз. Это приводит к жирному блеску, закупорке пор и воспалениям, таким как акне.

Для защиты кожи специалисты рекомендуют отказаться от простых углеводов: выпечки, десертов и сладких напитков. Вместо них следует включить в рацион продукты с низким гликемическим индексом: бобовые, цельнозерновые культуры и овощи. Также полезны антиоксиданты, содержащиеся в зелёном чае, ягодах и орехах.

Дополнительно замедлить старение помогут средства с антигликационными компонентами — карнозином, ниацинамидом и ресвератролом, а также достаточное потребление воды для выведения токсинов.