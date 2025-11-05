Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз?

Кожа вокруг глаз является самой уязвимой зоной лица. Она первой выдает недосып и стресс, а также нетерпима к ошибкам в уходе. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, как правильно уделять ей внимание и поддерживать здоровый вид.

© Вести Подмосковья

Так, необходимо очищать кожу вокруг глаз мягкими средствами или специальным молочком для этой зоны. Следует двигаться ватным диском от внутреннего уголка к внешнему, а ресницы очищать движением сверху вниз без трения в разные стороны. Далее нужно воспользоваться кремом или гелем для век. Его задача - не стереть все морщины, а убрать стянутость, поддержать влагу, разгладить микрорельеф. Перед сном нужно дать коже вокруг глаз питание и покой. На веки следует нанести спокойную базу: распределить крем точечно по косточке орбитальной дуги, не растягивая кожу.

Иногда отеки возникают из-за сна лицом в подушку, сна на слишком высокой поверхности для головы, позднего соленого ужина, алкоголя и недосыпа. Если отеки стали хроническими и вдобавок сопровождаются зудом со слезотечением, нужно обратиться к врачу для выявления первопричины дискомфорта.