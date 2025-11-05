Что такое комплексные операции в пластической хирургии

Современная пластическая хирургия переживает смену парадигмы: на смену точечным коррекциям приходят комплексные операции, позволяющие за одну процедуру решить целый спектр эстетических задач. Почему это — не просто тренд, а новая золотая формула эффективности?

© runews24.ru

Главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян в комментарии RuNews24.ru объяснил, что такое комплексные операции.

Почему один раз — лучше, чем много?

«Многие пациенты приходят с запросом на одну конкретную операцию, но часто их истинная потребность — в общей гармонии лица. Комплексный подход — это стратегия, которая позволяет достичь именно этой гармонии, минуя главные недостатки поэтапного лечения», — уверен профессор Алексанян.

Эксперт выделяет три ключевых преимущества такого подхода:

Мы минимизируем медикаментозную нагрузку на организм, проводя все необходимые манипуляции под одним наркозом. Объединение сроков реабилитации — это огромный плюс для пациента. Вместо того, чтобы несколько раз входить в период восстановления, он проходит через него один раз и возвращается к полноценной жизни. Синергетический эффект от нескольких процедур, выполненных в рамках одной операции, зачастую превосходит сумму их результатов по отдельности. Мы видим общую картину и создаем идеальный баланс.

От теории к практике: история пациентки, изменившей все за один визит

Профессор Алексанян приводит наглядный пример из своей практики. В клинику обратилась пациентка с тремя задачами: устранить возрастные изменения век, восстановить объем в зоне носослезных борозд и скорректировать форму носа.

«Вместо трех отдельных операций мы разработали единый хирургический план, — комментирует Тигран Алексанян. — Это позволило нам не просто решить каждую проблему по отдельности, а создать целостный, гармоничный результат».

Были выполнены три процедуры в одной операции:

Трансконъюнктивальная блефаропластика для коррекции век без видимых рубцов.

Липофилинг периорбитальной зоны для устранения «впадин» и теней.

Риносептопластика для создания изящной и ровной спинки носа.

«Результат превзошел ожидания, — продолжает профессор. — Пациентка получила молодой, отдохнувший взгляд, ровный овал лица и гармоничные черты. И что критически важно — без видимых следов вмешательства. Это и есть наш главный критерий качества».

Комплексность как новый стандарт

Сегодня комплексные операции — это уже не опция, а необходимость для тех, кто нацелен на безупречный и долговременный результат. Этот подход позволяет не только эффективно преобразить внешность, но и сберечь самый ценный ресурс пациента — его время и душевное спокойствие, избавив от необходимости многократно возвращаться в операционную.