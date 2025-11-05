Похудение перед абдоминопластикой: пластический хирург развеял мифы о процедуре

Абдоминопластика — одна из популярных пластических операций, позволяющая значительно улучшить внешний вид живота. Но вокруг этой процедуры ходит множество мифов и недоразумений.

В интервью ИА RuNews24.ru известный российский пластический хирург, кандидат медицинских наук, член ISAPS и РОПРЭХ Андрей Леликов рассказал о том, что на самом деле представляет собой абдоминопластика и как правильно подготовиться к ней.

«Абдоминопластика — это операция на передней брюшной стенке, которая помогает привести в порядок область живота», — объясняет Андрей Леликов. — «Она может включать сразу несколько процедур: устранение избыточного жира, коррекцию диастаза мышц передней брюшной стенки, пластику грыжевых ворот и излишков кожи, так называемый «живой фартук». При сочетании этих манипуляций получаем полноценную абдоминопластику».

Но нужно ли худеть перед операцией? Собеседник издания порекомендовал снизить вес по возможности перед операцией.

«Это уменьшает подкожную жировую клетчатку, делая объем операции менее травматичным, а период восстановления сокращается. Кроме того, такое подготовление снижает риск возникновения осложнений», — уточнил эксперт.

Правда, подчеркивает доктор, после операции важно следить за весом и поддерживать его стабильно, иначе часть жировых запасов может вернуться или появиться в других зонах.

Три мифа об абдоминопластике

Миф 1: Абдоминопластика спасает от ожирения

«Это неправда. Абдоминопластика не решает проблему ожирения», — уверяет Андрей Леликов. — «Это операция по локальной коррекции объема, исправлению формы живота, устранению дряблости кожи и укреплению мышц. Она не предназначена для снижения общего веса или борьбы с ожирением».

Миф 2: Результат временный

Многие считают, что эффект от операции исчезнет со временем.

«Это тоже миф», — отмечает врач. — «Результат будет стабильным, если соблюдать рекомендации по поддержанию веса, заниматься физическими нагрузками и правильно ухаживать за собой. В противном случае, после некоторого времени, возможен возврат жировых отложений или ухудшение внешнего вида».

Миф 3: Большие шрамы мешают раздеваться на пляже

«Это неправда. Швы, как правило, проходят под линией белья, например, по линии резинки. Один шов может быть внутри пупочного кольца, что делает его практически незаметным. В большинстве случаев рубцы заживают достаточно хорошо и остаются практически незаметными, особенно если соблюдать рекомендации по уходу после операции», — подчеркнул врач.

Главное — обращаться к опытным специалистам и правильно следовать их рекомендациям.