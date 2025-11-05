Телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала фигуру в откровенном купальнике в честь дня рождения. Она опубликовала фото в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак предстала перед камерой в черном бикини с вырезами, которое дополнила бежевой накидкой с принтом, солнцезащитными очками, золотыми браслетами и часами. Журналистка позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на пляже.

«Ну что, взят серьезный вес — 44 ! Спасибо, что хоть Константин всегда дает мне ощущение, что я маленькая глупенькая девочка. Но цифра уже так себе, но еще глупее — скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь. Вы меня, дорогие подписчики , полюбили не за молодость и красоту, и только сейчас понимаю — и слава Богу!» — подписала фото Собчак.

Звезда воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. Общих детей у Собчак и Богомолова нет, однако телеведущая говорила, что хотела бы вновь стать матерью.

