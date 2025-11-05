Романтика наперекор сезону: почему этой осенью нужно носить кружево

Вопреки ожиданиям, эта осень может быть нежной и романтичной. Этот тренд, замеченный на Неделе моды в Копенгагене, можно легко вписать в осенний гардероб.

Секрет современного образа с кружевом — в контрасте. Чтобы избежать излишней слащавости, дизайнеры советуют сочетать ажурные вещи с чем-то грубым или мужским по крою. Одна маленькая кружевная деталь способна кардинально изменить ваш лук.

Новой базой может стать кружевная юбка. Носите ее с объемным свитером или ветровкой, а когда похолодает — добавьте сверху кожаную куртку или жакет. Еще один универсальный вариант — кружевной топ. Его легко утеплить кардиганом или пиджаком. Такой топ будет уместен и с джинсами, и с офисными брюками, и с вечерней юбкой.

Для смелых модниц есть вариант комбинировать разные виды кружева в одном наряде, утеплившись пальто, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».