Эффект панды: как избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами могут появляться даже у тех, кто спит по восемь часов. Они выдают усталость, стресс, нарушения питания и работы сосудов. Иногда причина — банальная генетика, но чаще — совокупность факторов: от нехватки железа до хронического обезвоживания. Хорошо, что проблему можно скорректировать — без чудесных кремов и консилеров, но с системным подходом. Подробностями поделилась терапевт Анна Терентьева.

Нормализовать сон и уровень стресса

Первое, с чего стоит начать, — режим, как бы банально это ни звучало. Недосып и постоянное напряжение провоцируют спазм сосудов, кожа становится бледнее, а сосудистая сетка под глазами — заметнее. Даже час недосыпа в день усиливает синеву. Добавьте вечернее время без экранов, 10 минут дыхательных практик и стакан воды перед сном — капилляры восстановят тонус, постепенно нормализуется и цвет кожи, если дать телу стабильно отдыхать.

Темные круги часто связаны с низким уровнем железа или витамина B12.

«При анемии ткани недополучают кислород, и кожа под глазами становится серой. Включите в рацион говядину, печень, гречку, шпинат и витамины группы B. Белок помогает восстанавливаться коллагену, а антиоксиданты из ягод и зелени уменьшают воспаление. Даже легкая коррекция питания способна осветлить кожу заметнее, чем дорогой консилер», — утверждает эксперт.

Увлажнять и защищать кожу

Тонкая кожа под глазами первой реагирует на сухость. Дегидратация делает сосуды заметнее, а морщинки — глубже. Используйте кремы с пептидами, ниацинамидом или кофеином — они улучшают микроциркуляцию и укрепляют стенки капилляров. Наносите средство легкими похлопываниями, а утром не забывайте про SPF: солнце усиливает пигментацию, даже если вы не загораете. Добавьте компрессы с зеленым чаем или огурцом — они мягко снимают отек и освежают взгляд.

Следить за лимфотоком и осанкой

Застой лимфы и плохая осанка усиливают отечность и затемнение под глазами.

«Когда голова постоянно наклонена к экрану, кровообращение нарушается, и жидкость застаивается. Помогают лимфодренажный массаж, легкое постукивание подушечками пальцев и контрастные умывания. Спите на небольшой подушке, чтобы лицо не отекало, а утром выполняйте пару наклонов и поворотов головы — простые движения, но эффект сразу заметен», — подчеркивает терапевт.

Обратиться к косметологу при необходимости

Если темные круги не проходят даже при хорошем сне и питании, стоит проверить сосуды и уровень микроэлементов. Косметолог может предложить мезотерапию, плазмотерапию или легкие филлеры для выравнивания рельефа. Но главное — работать с причиной, а не только с симптомом.