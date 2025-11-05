Тяжелый взгляд: как поднять нависшее веко

Нависшее веко придает лицу тяжелый и уставший взгляд. Но есть проблема куда серьезнее. Со временем это будет мешать зрению. Эксперты выделяют три основные причины, почему это происходит.

Первая связана с генетикой. Иногда это не настоящий птоз, а лишь глубоко посаженные глаза. Настоящее же опущение века формируется, когда к врожденной предрасположенности добавляются другие факторы. Например, отеки. Рыхлая жировая ткань вокруг глаз легко впитывает лишнюю жидкость, увеличивается в объеме и образует «мешочек». Отеки появляются из-за неправильного питания, стресса и многих других факторов.

Третья причина, конечно, в возрасте. С годами кожа теряет упругость из-за снижения выработки коллагена и эластина. Кровоснабжение ухудшается, и клетки недополучают питание. Усугубить ситуацию могут вредные привычки. Губителен всего ультрафиолет. Он разрушает волокна кожи даже сквозь облака и стекло.

Решить проблему можно без радикальных мер, нужно начать с образа жизни. Хотя бы пить достаточно воды и включить в рацион белок, витамины С и группы В. Помогут также полноценный сон, умеренная физическая активность и отдых без гаджетов, отмечает канал «IQ Ladies – Женская территория».

Убрать нависшее веко могут помочь средства с пептидами, витамином С и антиоксидантами. Они стимулируют выработку коллагена и защищают кожу от старения. Помимо этого, обязателен солнцезащитный крем. Даже в хмурую погоду. Попробуйте также регулярный массаж лица.