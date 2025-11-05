Как сделать поры менее заметными и уменьшить морщины

Средства с ретинолом могут не только уменьшить морщины, но и сделать поры менее заметными. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог-эксперт «Золотого Яблока» Мила Устинова.

© Freepik

«Ретиноиды не просто «омолаживают» кожу — они комплексно воздействуют на ее структуру: ускоряют обновление клеток эпидермиса, уменьшают глубину морщин и повышают упругость, регулируют работу сальных желез, предотвращая воспаления, осветляют пигментацию, делают поры менее заметными и выравнивают цвет и рельеф», — заявила эксперт.

Косметолог подчеркнула, что первые результаты от использования ретинола видны через 4–6 недель, а максимальные — спустя три месяца. Она предупредила, что важна регулярность, так как при постоянном использовании кожа перестраивается — становится плотнее, ровнее и начинает сиять изнутри.

Устинова отметила, что осенний период идеально подходит для курса ретиноидов: снижается уровень ультрафиолетового излучения, а значит — уменьшается риск повреждения кожи.

«Ретинол разрушается под воздействием солнца и может вызывать повышенную чувствительность к ультрафиолету, поэтому летом его рекомендуют использовать только на ночь, а утром обязательно наносить SPF не ниже 30. Осенью, когда солнечная активность снижается, ретинол можно вводить и в дневной уход — это подходящее время, чтобы побороться с пигментными пятнами после лета, выровнять тон и разгладить кожу. Однако защита с SPF остается обязательным шагом — даже в пасмурные дни», — рассказала эксперт.

Косметолог добавила, что в осенний период комфортная температура и влажность, поэтому кожа легче переносит активные компоненты. По ее словам, ретинол лучше наносить вечером — он максимально эффективно работает в ночной фазе обновления клеток.

Устинова предупредила, что в начале возможны шелушение, сухость, легкое покраснение. Она объяснила, что это нормальный адаптационный процесс, который проходит при правильном уходе. Чтобы его смягчить, косметолог посоветовала вводить средство постепенно — 1–2 раза в неделю.

«Наносить средство нужно на сухую кожу через 20–30 минут после умывания, а завершать уход питательным кремом или маслом. Также не забывайте использовать SPF 30–50 даже в пасмурные дни», — поделилась Устинова.

Она рассказала, что для чувствительной и сухой кожи подойдет ретинил пальмитат или бакучиол, для нормальной — ретинол 0,1–0,3 %, а для комбинированной и жирной — ретиналь или ретинол 0,3–0,5 %. Для возрастной кожи Устинова рекомендовала использовать ретиналь и бакучиол.

«Ретиноиды не рекомендуются во время беременности и лактации, при активных воспалениях, экземе и куперозе. Также важно избегать использования ретиноидов сразу после загара или агрессивных косметических процедур. В такие периоды коже стоит дать время восстановиться», — предупредила косметолог.

По ее словам, ретиноиды не рекомендуется комбинировать с кислотами (AHA, BHA, PHA) и высокими концентрациями витамина С. Эти компоненты лучше использовать в разные дни, как и пилинги.

При этом косметолог заявила, что ретинол отлично сочетается с ниацинамидом, пептидами, церамидами, центеллой азиатской и гиалуроновой кислотой — то есть с компонентами, которые увлажняют кожу, восстанавливают липидный барьер и помогают предотвратить потерю влаги, особенно актуальную в осенний период, когда воздух становится суше.