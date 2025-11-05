Эксперт рассказал о блюдах для поддержания упругости и сияния кожи

Боул с тунцом и авокадо поможет поддерживать упругость и сияние кожи, так как в нем содержатся омега-3 и коллаген. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.

© Freepik

«Натуральный морской коллаген, который легко усваивается, содержится не только в лососе, но и в других видах рыбы, таких как тунец и горбуша. Поэтому для поддержания здоровья кожи можно приготовить боул с тунцом и авокадо», — заявила эксперт.

По ее словам, для приготовления потребуются стейк тунца (150 г), отварной рис, авокадо, шпинат, огурец, кунжут, соус унаги или соевый соус. Румянцева пояснила, что сочетание тунца и риса дает длительное чувство сытости и обеспечивает организм качественными белками и углеводами, а авокадо содержит полезные жиры, способствующие усвоению омега-3 из тунца.

Она также посоветовала приготовить роллы с лососем. Для этого необходимо взять нори, рис для суши, сливочный сыр, лосось и огурец. Эксперт рассказала, что лосось обеспечивает организм омега-3 кислотами, улучшающими когнитивные функции, а сливочный сыр является источником витамина D и кальция, важных для здоровья костей и зубов.

Еще одно блюдо, которое посоветовала приготовить Румянцева, — сашими из тунца с имбирем. Она обратила внимание, что важно выбрать свежую рыбу высшего сорта, ее можно определить по равномерному цвету и плотной текстуре.

«Охлажденное филе нужно нарезать тонкими ломтиками и подавать с маринованным имбирем и васаби», — отметила технолог.

Румянцева рекомендовала также попробовать севиче из лосося и креветок.

«Филе лосося и креветки нужно нарезать кубиками, мариновать в соке лайма 15–20 минут. После добавить авокадо, красный лук и кинзу», — поделилась эксперт.

Она объяснила, что кислота лайма, содержащаяся в соке, деликатно изменяет структуру белка в рыбе, как после тепловой обработки, но при этом сохраняя все питательные вещества, которые обычно разрушаются при нагревании. Креветки в этом блюде служат дополнительным источником коллагена.

Румянцева также посоветовала приготовить том ям с лососем и креветками. Для этого рецепта понадобятся лосось, креветки, шампиньоны, помидоры, лемонграсс, кокосовое молоко, лайм.

«В кипящий бульон (вода, галангал, листья лайма + рыбный соус) нужно добавить лемонграсс, помидоры черри и грибы. Через 5 минут закинуть морепродукты и варить 5–7 минут. Затем необходимо влить кокосовое молоко и сок лайма», — рассказала эксперт.

По ее словам, для сохранения питательных свойств морепродуктов важно соблюдать правила. Она рассказала, что свежая рыба должна иметь нейтральный морской запах и упругую поверхность. Технолог добавила, что морепродукты нужно запекать при 180°C, так как они сохраняют до 80% омега-3.

Румянцева добавила, что лайм в севиче или имбирь в роллах улучшают усвоение нутриентов.