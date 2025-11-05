Что на самом деле мешает вашим волосам расти

Если волосы растут медленно, ломаются и не достигают желаемой длины, чаще всего все сваливают на генетику, гормональный фон и образ жизни. Но существуют скрытые причины, которые также мешают здоровому росту волос. О них знают немногие. Вместе с врачом-трихологом, ассистентом кафедры кожных и венерических болезней ПИМУ Дмитрием Эллинским разбираемся в вопросе более детально.

© Freepik

Дефицит калорий

Этим часто грешат девушки, которые следят за фигурой или хотят похудеть. Сказали ей питаться на 1000-1200 ккал в день, она так и делает. И вроде бы вес идет вниз, но с волосами начинаются проблемы: становятся ломкими, выпадают и медленно растут.

«Сейчас, как никогда ранее в человеческой истории, цена калории очень низкая. Можно не особо тратясь получать избыточный калораж. А вот именно это часто и губит волосы. Девушка следит за фигурой. ИИ, друзья, парень или коллега на работе ей говорит, меньше надо есть! А по факту — поступление энергии сокращается, организм переходит в состояние экономии. И на ком экономит в первую очередь? На самых "бесполезных" с точки зрения выживания — на волосах. А мышечная ткань замещается жировой. Похудение с помощью простого недоедания — не самый лучший выбор», — говорит эксперт.

Максимальная длина

Вы не задумывались, почему у одних людей волосы свободно растут ниже талии, а другие могут отрастить их только до плеч? Тут нужно понимать, что у каждого волоса есть свой жизненный цикл, который проходит три основные стадии: анаген (фаза активного роста, продолжается 2-7 лет), катаген (фаза стабильного роста, продолжается 2-3 недели), телоген (стадия покоя, продолжается до 4-х месяцев). Так вот, на длину волос непосредственно влияет длительность анагена. Чем дольше будет длиться эта фаза, тем длиннее могут вырасти локоны. Если у вас анаген длится 2-3 года, то до пояса вы волосы ну никак не отрастите, потому что средняя скорость их роста — 1 см в месяц.

Окружающая среда

Не нужно ее недооценивать. Условия, в которых мы живем, очень важны. Плохая экологическая обстановка в крупных городах приводит к оксидативному стрессу, который провоцирует преждевременное старение волос и их выпадению.

Но не только плохая экология влияет на рост волос. Высокие температуры, их перепады, ультрафиолет повреждают белки волос. Солнечные ожоги наносят вред фолликулам, что влияет на скорость роста и качество волос. Поэтому не стоит игнорировать летом головные уборы и защищайте пряди по всей длине специальными средствами с UV-фильтрами.

Сухость воздуха и низкие температуры тоже причастны к плохому росту. Негативные факторы вызывают сухость кожи головы, что вызывает ломкость прядей. Они ломаются и выпадают не достигнув нужной вам длины.

Ночной образ жизни

Да, да, оказывается, он тоже невидимый виновник медленного роста волос. Не зря людям, которые работают в ночную смену, доплачивают за вредность.

«Многочисленные исследования показали, что средняя продолжительность жизни людей, работающих ночью, сокращается на 10 лет. А что с волосами? Сантиметры никто не вымерял, но фактор проблем со сном все больше мелькает в научных отчетах. По моему клиническому опыту — это самый недооцененный фактор. Идеально для волос — сон с 22 до 6 утра», — говорит эксперт.

Сезонность

Оказывается, осенью и зимой волосы растут гораздо медленнее, отрастить их бывает в этот период проблематично. Дело в том, что фаза выпадения волос приходится именно на сентябрь-октябрь. Поэтому вы можете замечать в этот период, что пряди активно выпадают, густота волос стала не такой, как раньше. Плюс ко всему, спазмы сосудов из-за холода нарушают кровообращение в коже головы, поэтому волосы недополучают питание и растут медленнее. Так что, на морозе не забывайте про шапку. Тут можно только запастись терпением, сконцентрироваться на уходе и приеме витаминно-минеральных комплексов.

Неверно подобранные средства

Шампуни обязательно должны подходить типу кожи головы. Если сальные железы активно вырабатывают себум, вам нужен шампунь с пометкой «Для жирных волос». Бессульфатные средства в этом случае могут только усугубить ситуацию: себум не будет достаточно вымываться, закупорит поры и замедлит рост волос. Если же кожа головы сухая, периодически шелушится, шампуни должны быть направлены на питание и увлажнение. Также можно периодически пользоваться шампунями для укрепления прядей и ускорения роста волос. В формуле могут содержаться конский каштан, шалфей, перечная мята, красный перец, кофеин, эфирные масла чайного дерева и розмарина.

Субклинические дефициты по минералам и витаминам

Когда мы сдаем анализы, помимо результатов есть и столбик с референсными значениями — диапазон, в пределах которого находятся анализы у здоровых людей. Референсный диапазон позволяет врачу интерпретировать результаты лабораторных исследований и принимать решения о необходимости дальнейших обследований или лечения. Субклинические дефициты по минералам и витаминам — это совсем другое. Это не красные показатели в анализах.

«Большинство пациентов с выпадением волос или проблемой роста приходят после терапевта или эндокринолога с вердиктом — "Здорова, анализы в норме". Но когда за дело берется трихолог с холистическим подходом, выясняется, что есть, так называемые субклинические дефициты. Почему же они не волнуют терапевта? Потому что кожа (и ее придатки — волосы и ногти) — это периферический орган, "нежизненноважный", его кормят в последнюю очередь. И если уровень ферритина, к примеру, чуть выше минимума, но не красный, для волос это дефицит. Только называется он субклинический», — объясняет Дмитрий.

Недостаток строительных материалов

Волос на 90% состоит из кератина — основной структурный белок. Для его синтеза нужны аминокислоты, железо, витамины D и группы B, цинк и другие элементы. Если в вашем рационе присутствует дефицит белка, волосы замедляют свой рост. Причем, дефициты не всегда могут быть связаны с питанием. Часто их вызывают заболевания ЖКТ, при которых нарушается всасывание полезных веществ, или прием определенных лекарственных препаратов.

«Если в вашем рационе нет белка, из чего будут строиться волосы? И надо помнить, что нужен не абы какой белок, а полноценный. И качество и количество. Уверены в своем рационе — проверьте себя любым калькулятором питания. Подсказка: для роста волос белка нужно 1,5 г на 1 кг веса в сутки. Именно белка, а не творога или курицы», — отмечает Дмитрий.

Механические повреждения

Иногда волосы растут нормально, но никак не могут вырасти до желаемой длины, потому что обламываются на полпути. Этому способствуют слишком тугие прически (хвосты, пучки, афрокосички, микрокапсульное наращивание), агрессивное трение прядей полотенцем, неправильное расчесывание. Постоянное механическое воздействие ослабляет стержень волоса и фолликул, провоцирует обламывание и выпадение. Чем дольше волосы находятся в стрессовом состоянии, тем выше риск, что повреждения нельзя будет обратить вспять.

Снижение активности метаболизма

Ухудшение метаболизма напрямую отражается на состоянии волос, так как замедляются все обменные процессы в организме, включая питание волосяных фолликулов. Когда клетки получают меньше кислорода и питательных веществ, замедляется их деление и обновление, из-за чего волосы растут медленнее, становятся тоньше и теряют блеск.