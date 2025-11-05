Стрижка «под бильярдный шар»: чем она полезна для мужчин
Бритье головы налысо давно перестало быть лишь эстетическим выбором или вынужденной мерой, например, при облысении или определенных религиозных ритуалах. Современные исследования показывают, что подобная «стрижка» дает реальные преимущества для здоровья.
Мифы и реальность
Распространенное убеждение, что бритье «под ноль» усиливает рост волос и повышает их густоту, — не более чем миф. Эта идея основана на предположении, что удаление волосяного стержня стимулирует кровообращение и пробуждает «спящие» фолликулы. Однако, как поясняет молекулярный биолог и трихолог Курт Стенн в своей книге «Волосы: история человечества», стрижка не влияет на жизнедеятельность волосяной луковицы, которая расположена глубоко в дерме. Волос — это мертвая структура, и его срезание не воздействует на метаболизм фолликула. Ведь, если бы эта теория была верна, то у женщин, постоянно бреющих ноги, со временем формировался бы густой волосяной покров, чего не происходит.
На самом деле, плотность волос и активность фолликулов генетически запрограммированы. Новые волосяные луковицы в течение жизни не образуются. А детская практика бритья, после которой волосы иногда кажутся гуще, связана с естественной сменой пушковых волос на терминальные в период полового созревания.
Гормональный аспект
Настоящая польза регулярного бритья может заключаться не в стимуляции роста, а в опосредованном влиянии на гормональный баланс. Андрогенная алопеция (облысение по мужскому типу) связана не просто с высоким уровнем тестостерона, а с его преобразованием в более активную форму — дигидротестостерон (ДГТ) под воздействием фермента 5-альфа-редуктазы. Именно ДГТ негативно влияет на чувствительные к нему фолликулы: сокращает фазу роста волоса, вызывает миниатюризацию луковицы и в итоге приводит к ее гибели. Особенно активно этот процесс идет на фоне хронического стресса, когда эндокринная система переключается с выработки тестостерона на производство кортизола.
Как помогает бритье
Согласно ряду исследований, цитируемых специалистами Московского клинического центра андрологии и урологии, организм воспринимает необходимость заново отращивать сбритые волосы как сигнал к усиленной выработке тестостерона. Если бритье становится регулярной практикой, это может способствовать стабилизации уровня тестостерона, предотвращая его «скачки», а также снижению количества «лишнего» тестостерона, который мог бы быть преобразован в губительный для фолликулов ДГТ. Таким образом, хотя бритье и не восстановит уже погибшие фолликулы, оно помогает сохранить оставшиеся, нормализуя гормональный фон.
Системные преимущества для здоровья
Стабилизация уровня тестостерона важна не только для состояния волос. Этот гормон играет ключевую роль в целом ряде физиологических процессов — в поддержании половой функции и либидо, регуляции мышечной массы и силы, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и плотности костной ткани. Кроме того, тестостерон участвует в метаболизме и контроле жировой прослойки, а также положительно влияет на когнитивные функции и эмоциональный фон мужчины.
Именно поэтому практика регулярного бритья головы, способствуя нормализации выработки этого ключевого гормона, может оказывать общеоздоровительное действие на мужской организм.