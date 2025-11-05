Ким Кардашьян снялась топлес

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян в откровенном виде снялась для журнала Re-Edition. Соответствующая публикация появилась на странице стилиста Джалила Уивера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь руками. При этом она надела костюмные брюки с поясом и повязала на шею галстук.

Кроме того, инфлюенсерша позировала с голым торсом, на котором были нарисованы краской различные наряды.

Ранее в ноябре сообщалось, что Ким Кардашьян преподнесла коллегам по сериалу «Все честно» подарки со спермой.