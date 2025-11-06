В Balmain впервые за 14 лет сменится креативный директор

Модный дом Balmain официально объявил об уходе своего креативного директора Оливье Рустена спустя 14 лет работы. Назначенный в 25 лет, Рустен стал самым молодым дизайнером, возглавившим крупный парижский Дом моды со времён Ива Сен-Лорана, и первым темнокожим креативным директором французского бренда. За время его руководства оборот Balmain вырос примерно с €30 млн до €300 млн.

© Mainstyle

В своём заявлении Рустен поблагодарил команду и руководство бренда:

«Я глубоко горжусь тем, чего мы добились, и безмерно благодарен моей исключительной команде — моей выбранной семье. Это место было моим домом на протяжении 14 лет. Я навсегда сохраню это время в сердце», — сказал дизайнер. CEO Balmain Маттео Сгарбосса отметил его «неизгладимый след в истории моды».

Оливье Рустен пришёл в Balmain почти неизвестным, начав путь в студии под руководством Кристофа Декарнена. Постепенно он превратился в уверенного лидера, объединив архивное наследие Пьера Бальмана с дерзким, гламурным видением, ориентированным на современную культуру. Именно он создал культ «Balmain Army» — сообщество, которое сделало моду не закрытой, а близкой к людям: с разнообразием, громкой поп-музыкой на подиумах и прямым диалогом с аудиторией.

При Рустене Balmain пережил стремительный подъём — от коллаборации с H&M и громких фестивальных шоу до международной экспансии после покупки бренда катарским фондом Mayhoola. Он вернул кутюр, запустил линию красоты и превратил Дом в медиасилу, которую обсуждали не только модные критики, но и весь мир. При этом дизайнер неизменно подчёркивал верность наследию Пьера Бальмана и влияние Карла Лагерфельда, не скрывая, что личные испытания — от поисков биологических родителей до тяжёлых ожогов после несчастного случая — находили отражение в его коллекциях.

Отмечая 40-летие и закрыв историческую главу в Balmain, Оливье Рустен вступает в новый творческий этап. Его путь — доказательство того, что мода может быть не только элитной, но и глубоко эмоциональной, свободной, яркой и человечной. Преемник дизайнера пока не объявлен.