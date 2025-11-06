Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в легинсах и меховой куртке

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в Норвегии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черных легинсах, топе и меховой куртке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Съемка прошла в Норвегии во время пресс-тура в местные отели.

«Исхудала», «Сильно похудела», «Фигура изменилась», — написали пользователи соцсетей.

18 октября Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли показала ягодицы в черной кружевной юбке, которую дополнила лонгсливом в сетку и шубой. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.