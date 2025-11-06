Жена Янковского сфотографировалась в полупрозрачном топе с мехом

Жена актера Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, снялась в топе и легинсах на стуле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Диана Пожарская позировала в черном полупрозрачном топе с меховой отделкой и глубоким декольте, а также в легинсах. Образ дополнили красные ботинки на низких каблуках. Актриса сидела на стуле, закинув ноги.

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.

В июне Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила фотографию, на которой позировала в белом свободном платье. Из-за фасона наряда интернет-пользователи предположили, что актриса и ее супруг ждут второго ребенка. Пока знаменитости никак не отреагировали на слухи о будущем пополнении в семье.