Экс-жена российского миллиардера снялась топлес

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась без бюстгальтера на Бали. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Елена Перминова показала фигуру топлес. Модель позировала без бюстгальтера и в мини-юбке с перьями и пайетками. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку модель устроила на Бали.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

На прошлой неделе Елена Перминова показала свой наряд на Хэллоуин. Модель была запечатлена в прозрачном платье с разрезом.

«Королева ада», «Такая красивая», «Вот это фигура», — написали пользователи соцсетей.

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом кожаном бюстгальтере с цветами, который дополнила брюками с завышенной талией в тон, ремнем и сумкой на плечо. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица лежала на кровати в отеле.